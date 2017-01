Een beeld van vervlogen tijden

Foto Jill Krementz Richard Yates

Met de publicatie van ’Voorbije liefdes’ is nu voor het eerst het vrijwel complete werk van de Amerikaanse auteur Richard Yates (1926-1992) in het Nederlands verschenen.

Door Sonja de Jong - 23-1-2017, 15:45 (Update 23-1-2017, 15:45)

Tijdens zijn leven trok zijn werk weinig aandacht. Pas toen een criticus in 1999, zeven jaar na de dood van Yates, een essay schreef over zijn werk, nam de belangstelling toe. Zozeer zelfs dat regisseur Sam Mendes Yates’ eersteling, ’Revolutionary Road’, in 2008 verfilmde, met Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Het vormde het begin van...