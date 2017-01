Jeugd

The Fan Brothers: ’De tuinman van de nacht’. Vert. Rindert Kromhout. Uitg. Leopold, €14,99.

Door Hanneke van den Berg - 16-1-2017, 13:47 (Update 16-1-2017, 13:47)

Het jaar is goed begonnen wat prentenboeken betreft. Blader maar eens door ’De tuinman van de nacht’ van de Chinees-Canadese broers Terry en Eric Fan, ofwel The Fan Brothers. Zelfs zonder de tekst te lezen word je al vrolijk van dit boek.

En dat is ook precies wat er met de inwoners van het stadje Wilgendam gebeurt als de nachttuinman in hun straten aan het werk is.

Willem woont in...