Thriller

Camilla Grebe: ’De minnares’. Vert. Ydelet Westra. Uitg. Cargo. € 19,99.

Door Ineke Berkhout - 16-1-2017, 13:44 (Update 16-1-2017, 13:44)

Voor liefhebbers van een sfeervolle, Scandinavische roman noir is dit een aanrader. In een Zweedse villa wordt het onthoofde lichaam van een vrouw gevonden. Haar identiteit is onbekend en de eigenaar van het pand spoorloos. De werkwijze doet rechercheur Peter denken aan een onopgeloste moord van 10 jaar geleden. Daarom wordt een beroep gedaan op Hanne, een gedragswetenschapper die toen ook aan de moordzaak werkte. Een gênant weerzien voor Peter én...