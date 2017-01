Pasternak was meer dan alleen auteur van ’Zjivago’

Bij Boris Pasternak denkt iedereen in de eerste plaats aan de roman ’Dokter Zjivago’.

Door Eric Kok - 16-1-2017, 13:41 (Update 16-1-2017, 13:41)

Hij kreeg er in 1958 de Nobelprijs voor, maar moest die onder druk van de Russische regering weigeren. Het verhaal predikte voor de communisten te veel het individualisme.

Net als Zjivago was Pasternak dichter, in de eerste plaats dichter zelfs. Hij debuteerde in 1912 met traditionele, romantische versjes, schakelde over naar modernistische ’poëmen’ over revolutionaire thema’s, maar keerde uiteindelijk weer terug naar de klassieke, christelijke verzen. Hij raakte daardoor...