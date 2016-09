Jeugd

Rebecca Stead: ’Wie je morgen bent’. Vert. Jenny de Jonge. Uitg. Querido, €16,99.

Door Hanneke van den Berg - 12-9-2016, 16:15 (Update 12-9-2016, 16:15)

Rebecca Stead slaat weer toe. Na haar vorige fantastische boek, ’Als je terugkomt’, heeft ze met ’Wie je morgen bent’ weer iets heel fraais afgeleverd.

In dit boek volgen we een aantal vriendinnen die zich door hun puberteit heen worstelen. Bridge, Emily en Tabitha zijn al jaren vriendinnen en niets lijkt dat in de weg te staan. Als jong meisje had Bridge een zwaar auto-ongeluk, waar ze nog steeds nachtmerries...