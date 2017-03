Vreemdgaan voor Tommy Wieringa even pijnlijk als gelukzalig

Foto Hollands Diep Tommy Wieringa: ,,Ik werk nooit volgens een vooropgezet plan. Ik zou me anders te pletter vervelen.” Bekijk Fotoserie

Een anti-thriller, noemt Tommy Wieringa zijn nieuwe roman ’De dood van Murat Idrissi’. „Het spannende zit hem niet in het feit dat er iemand onder dramatische omstandigheden overlijdt, maar in wat er daarna gebeurt. En in de verscheurdheid van mijn hoofdpersonen, twee Marokkaans-Nederlandse meisjes, opgegroeid tussen de traditie van hun ouders en de moderniteit van Nederland. En in de sociaal-maatschappelijke machteloosheid die daaruit voortvloeit.”

Door Sonja de Jong - 3-3-2017, 11:34 (Update 3-3-2017, 11:41)

Ontzettend moeilijk

Net als zijn vorige grote roman ’Dit zijn de namen’ handelt ook ’De dood van Murat Idrissi’...