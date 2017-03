Een uitzonderlijk liedje

Wim Egas

Met het melancholieke ’House for sale’ scoorde de Zaanse band Lucifer in 1975 een enorme hit die een hele generatie nog steeds mee kan zingen. Kenmerkend voor het nummer is de stem van Margriet Eshuijs die tot op de dag van vandaag zowel de muziek als haar geboorteplaats Zaandam trouw is gebleven.

Door Cees de Geus - 4-3-2017, 7:00 (Update 4-3-2017, 7:00)

Het is een wonderlijk filmpje, van ’House for sale’, nog steeds op YouTube te vinden. Eerst zie je een Amerikaanse boorschutter in een helikopter, vermoedelijk ergens boven Vietnam. Daarna vooral...