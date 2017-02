’Beter kan het niet worden’

Matty van Wijnbergen

Knorrig is zijn blik bij binnenkomst in het restaurant. Thomas Ada weet dat zelf. „Op de autoradio hoorde ik ooit: ’Hij heeft de gezellige, warme uitstraling die ook Frank de Boer heeft.’ Keek ik in de zijspiegel, zág ik het ook, haha! Handig, omdat ik niet iedereen dichtbij wil laten komen.” Dat nurkse pantser verdwijnt op slag als hij het in de schuimlaag van zijn espresso macchiato gesjabloneerde hartje ziet. „Ah, wat líef!” De serveerster kleurt tot in haar haarwortels.

Door Marie-Thérèse Roosendaal - 25-2-2017, 7:00 (Update 25-2-2017, 7:00)

Hij trekt...