’Samenwerken blijkt heel leuk te zijn’

Paul Bergen

Dat is nogal wat, ’Mens’. In een filmpje op YouTube licht ze het een beetje toe.’Je wordt geboren met het idee dat het paradijs bestaat. En de één raakt dat idee eerder kwijt dan de ander….. Iedereen gaat daar anders mee om. Dát is de essentie van het mens zijn.’

Door Peter Bruyn - 25-2-2017, 7:00 (Update 25-2-2017, 7:00)

In de ruime studio in hartje Amsterdam, waar ze haar nieuwe concertprogramma voorbereidt, schenkt de zangeres thee en beaamt dat het uiteindelijk allemaal draait om het verliezen van de onschuld; het existentialistische...