Werken over grens investering in jezelf

Kick Sterkman. Bekijk Fotoserie

Hoeveel landgenoten hun geluk tijdelijk of voorgoed over de grenzen zoeken is gek genoeg niet precies bekend. Het ministerie van buitenlandse zaken houdt dat niet bij. Bij sociale zaken en werkgelegenheid hebben ze geen idee. En ook het Centraal Bureau voor de Statistiek moet het antwoord schuldig blijven.

Door Teksten: Leo Blank Foto’s: eigen foto’s - 24-2-2017, 16:50 (Update 24-2-2017, 16:50)

Globaljobbing is een van de bemiddelingsbureaus die Nederlanders aan een baan over de grenzen helpen. Brabander Jeroen Beks (41) en zakelijk partner Josette Verwijst 36) opereerden aanvankelijk vanuit hun woonplaats Veghel. Sinds 2,5 jaar...