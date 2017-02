Is die hond van jou?

Hans Liberg

Hans Liberg is de bekendste muziekleraar van Nederland en daarbuiten. Hij bespeelt twintig verschillende instrumenten en trekt met zijn programma ’Tralala voor iedereen’ langs de theaters. Een afscheidsvoorstelling, want voorlopig stopt hij met zijn optredens in ons land. Met zijn vrouw en tachtig koeien woont de musicus in een boerderij in Nederhorst den Berg.

Door Tekst: Jan Vriend Foto: Thomas Mayer - 24-2-2017, 16:38 (Update 24-2-2017, 16:38)

Wat wilde je later worden?

„Dat hing er en beetje vanaf wat er op de tv was. Als ik Zorro had gezien, wilde ik Zorro worden en toen ik...