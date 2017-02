Tonnen schade voor Max?

Na de opnamen van de echte commercial in Naarden, april vorig jaar, nam Max Verstappen alle tijd om met de kinderen in Naarden op de foto te gaan.

Inhaken op de actualiteit met een parodie klinkt aantrekkelijk, maar mag dit? Is het voldoende als je een look-a-like gebruikt om geen claim aan je broek te krijgen als je een BN-er parodieert?

Door Tekst: Theo-Willem van Leeuwen van merkenbureau AbcorFoto: Caspar Huurdeman - 24-2-2017, 16:26 (Update 24-2-2017, 16:26)

En als de BN-er toch stappen onderneemt, hoe hoog kan de schadevergoeding dan zijn?

Jumbo is een van de sponsors van Max Verstappen. In de nieuwe commercials van de supermarktketen vervult Max de rol van boodschappenbezorger. In zijn Formule 1 auto scheurt hij van de ene naar de andere klant....