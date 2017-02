WandelBootcamp is niet bedoeld voor tutters

Een winterse ochtend vroeg in de kantine van atletiekvereniging Suomi in Santpoort-Noord/Driehuis. De deelnemers aan de WandelBootcamp druppelen binnen. Buiten is het koud, de oostenwind legt fijne sneeuw over het prachtige duin- en bosgebied rond landgoed Duin & Kruidberg. „Binnen tien minuten is de jas die jij aan hebt veel te warm”, belooft deelneemster Alke.

Door Marja van Spaandonk - 18-2-2017, 7:00 (Update 18-2-2017, 7:00)

De wanten die ik te voorschijn haal zijn blijkbaar ook te dik, want trainer Jan Tonneman uit Hoorn komt met een paar dunnere handschoenen aan. Dresscode: sportief...