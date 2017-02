Spontane vrienschap

123RF

Vooral de manier waarop een kameraadschap wordt onderhouden is de afgelopen jaren veranderd, stelt socioloog Iteke Weeda, die het boek ’Vriendschap in beweging’ schreef. Met dank aan de mobiele telefoon hebben we veelvuldiger contact: een gedeelde link op Facebook, een bericht via Whatsapp, een reactie onder een foto op Instagram. We zien elkaar wellicht minder vaak en het contact is weliswaar vaak vluchtig, maar meer continu.

Door Sigrid Stamkot - 18-2-2017, 7:00 (Update 18-2-2017, 7:00)

Een vriendschap onderhouden is met die nieuwe middelen gemakkelijker geworden. Niet meer wekelijks of maandelijks een...