Door de schaduw naar je pure zelf

Marcel Rob

De Haarlemse is de enige in Nederland die shadow yoga geeft en was en is nog altijd in de leer bij Shandor Remete, de grondlegger van de Shadow yoga. „Shandor vindt het belangrijk om de yoga puur te houden en kent niet alleen al zijn leerlingen persoonlijk, maar blijft ze ook altijd begeleiden. Ik ga zelf al twintig jaar naar hem toe, waar hij op dat moment ter wereld ook is”, vertelt ze in de Hoornse Studio Cadans waar ze onlangs is gestart met het geven van shadow yoga.

Door Nanska van de Laar - 18-2-2017, 7:00 (Update 18-2-2017, 7:00)