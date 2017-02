Vrij verteld: Mijn vriendin kan niet met geldom gaan. Moet ik haar helpen?

In ’Vrij Verteld’ praten lezers over twijfels en dilemma’s. Noortje (36): ,,Mijn vriendin kan niet met geld omgaan. Altijd zit ze krap, terwijl ze volgens mij wel redelijk verdient. Het punt is dat ze elke cent die ze in haar handen krijgt ook meteen weer uitgeeft.

Door Jan Vriend - 15-2-2017, 15:45 (Update 15-2-2017, 16:11)

Toen we nog met elkaar op school zaten, deed ze dat al. Zodra ze een leuke jas of jurk in een etalage zag, gaf ze haar kleedgeld in één keer uit. Dan kon ik haar wel...