Vrij verteld: Mijn zus maakt misbruik van onze overbezorgde ouders

In ’Vrij Verteld’ praten lezers over twijfels en dilemma’s. Merel (42): „Mijn zus heeft het als kind niet makkelijk gehad. Altijd ziek, steeds tegenslag. Was ze niet verkouden, dook er wel een allergie op. Bij schoolreisjes viel ze uit de schommel en gingen we op wintersport, kwam ze met een gipsarm terug. Kortom: ze is een gevoelig type, dat pech lijkt aan te trekken.

Door Jan Vriend - 15-2-2017, 15:43 (Update 15-2-2017, 16:13)

Daarom was ze voor mijn ouders altijd een zorgenkind dat speciale aandacht kreeg. Dus altijd een extra warme...