’Met taal kun je toveren’

Foto archief. Keira Knightley in de verfilming van ’Anna Karenina’ uit 2012. Bekijk Fotoserie

Twee keer eerder is er al een vertaling gemaakt van ’Anna Karenina’ van Lev Tolstoi, in 1956 en 1970. Maar we moesten tot 2017 wachten tot er een vertaling was die het boek direct tot leven laat komen.

Door Hanneke van den Berg h.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl - 13-2-2017, 19:27 (Update 13-2-2017, 19:41)

Hans Boland (Djakarta, 1951) is al vele tientallen jaren vertaler uit het Russisch en maakte vooral naam met het oeuvre van Poesjkin en de poëzie van Anna Achmatova. Nu is er de gloednieuwe vertaling van een van de mooiste boeken uit de Russische literatuur:...