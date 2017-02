Liefdesliedje

Brief aan mijn Lief.

Door Marja van Spaandonk - 11-2-2017, 7:00 (Update 11-2-2017, 7:00)

’Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn’. Is een regel uit een liefdesliedje van een zanger uit de oude doos (cd-hoesje in dit geval). Je hebt het vaak voor mij gezongen. Hoor nog de akkoorden van je gitaar. En zie de grijns op je gezicht wanneer je expres een ander deuntje onder het liedje zette. Versnelde, vertraagde, vals zong. Of even een ander tekstje er tussendoor flanste. Want het moest natuurlijk niet...