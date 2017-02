Bruggenbouwers

PR

Er zit een groot gapend gat tussen hen, maar hoe vertaal ik dat? Zij zal het Nederlands wel begrijpen, maar hij verstaat alleen Engels.

Door Karin Zentveldt - 11-2-2017, 7:00 (Update 11-2-2017, 7:00)

’There’s a gaping hole between you two’, zal zijn bruine ogen alleen maar groter maken dan ze zijn. Hij is toch al zo nerveus, want ik heb van haar begrepen dat vanuit zijn cultuur veel respect bestaat voor mensen zoals ik. Niet dat ik nu met botjes ga werpen, want tarotkaarten kent hij ook.

Ze hebben elkaar ontmoet tijdens...