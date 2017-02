Een liefdesbaby voor Ishkra en Stephan

Ella Tilgenkamp

Wat ze wil worden als klein meisje? Dierenarts, journaliste, juf en… moeder! Om moeder te worden heb je ook een man nodig. Mannen genoeg op haar pad, daar niet van, maar niet een waarmee ze echt verder wil. Op haar 38e besluit Ishkra Oudheusden uit Purmerend te stoppen met daten en zich op zichzelf te concentreren. „Ik had een reeks dates achter de rug waarvan ik dacht: oh, my God! Dit nooit meer! Ik was er helemaal klaar mee. Dan maar alleen verder.” Maar dan komt Stephan. En twee jaar later Tobias. Hun liefdesbaby.

Door Marja van Spaandonk - 11-2-2017, 7:00 (Update 11-2-2017, 7:00)