Eega DGA: pas op pensioen

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA) hebben een pensioen in eigen beheer opgebouwd. Dat kan binnenkort niet meer, omdat nieuwe wetgeving een verdere opbouw verbiedt. Partners van DGA’s moeten bij het omzetten of afkopen van het opgebouwde kapitaal ook tekenen voor de wijziging. René Kuijs van de Triangel-groep in Alkmaar legt uit en geeft tips. Zeker ook aan de partners van de DGA’s.

Door Tekst: Durk Geertsma Foto: 123RF - 3-2-2017, 15:07 (Update 3-2-2017, 15:07)

Veel accountants hebben het pensioen in eigen beheer in het verleden gezien als een fiscaal middel om minder vennootschapsbelasting te hoeven betalen....