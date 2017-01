Paul Fagel over het einde van een dynastie

Laatst reed Paul Fagel (74) langs het kantoor van KPMG. Het was al donker en hij zag een paar honderd man in kleine hokjes zitten. Alleen achter hun bureau, zwoegend onder de tl-buizen: een honingraat vol eenzame werkbijen.

Door Marjolein Schipper - 28-1-2017, 7:00 (Update 28-1-2017, 7:00)

Opgelucht bedacht hij toen hoe enorm blij hij was met zijn keuze voor de toch altijd bruisende horeca, ooit. Nou ja, keuze… Was er wel een keuze met zeven broers plus een vader die alleen maar over ’het vak’ konden praten? De Fagels, ooit...