Ellen Dikker wil meer brengen dan een avondje lol

Foto Eric van Nieuwland Ellen Dikker.

Hou je maar stil, leerde ze thuis. Niet opvallen. Maar Ellen Dikker wíl juist laten zien dat ze er is. Als cabaretière en als moeder van een Ajax-talent. „Het is heerlijk om een zaal te raken.”Komende zaterdag gaat haar vijfde soloprogramma in première.

Door Jan Vriend - 21-1-2017, 7:22 (Update 21-1-2017, 7:22)

Stil nou! Verstop je maar liever en hou je gedeisd, was de les van haar ouders. Als niemand je ziet, kan je niks gebeuren, redeneerden ze thuis. Dochter Ellen (46) vermoedt waar die angst vandaan komt. „Ze zijn joods...