’Leiderschap is te leren’

Eigen foto De afsluiting van een training is varen door Amsterdamse grachten. Walter Kers (l.) geeft de stuurvrouw aanwijzingen.

Bij de Koninklijke Marine weten ze wat leiderschap is. Sinds jaar en dag wordt bij de zeemacht veel aandacht besteed aan leidinggeven op de werkvloer. Dat begint met kleine teams, maar wordt steeds verder opgeschaald. Logisch dus dat zich daar ideeën ontwikkelen over leiderschap. Het door Jochen Hekker bedachte LiDRS-model bijvoorbeeld.

Door Tekst: Arie Booy - 13-1-2017, 14:38 (Update 13-1-2017, 14:38)

Leiderschap is geen rocket science. Het valt goed te leren”, is de mening van Walter Kers. Hij kan het weten, want na ruim drie decennia bij de Koninklijke Marine in leidinggevende...