Kies bewust voor rust

Foto ANP/Robin Utrecht

In de 24-uurs economie is overwerken het nieuwe normaal en delft de rust het onderspit. Dat gaat ten koste van gezondheid, creativiteit, effectiviteit en welbevinden, betoogt de Amerikaanse onderzoeker Alex Pang. In zijn boek ’Rust in uitvoering’ pleit hij met verve voor eerherstel van het dutten, mijmeren, wandelen en andere vormen van ’bewuste rust’. ’Rust is niet de vijand van werk, maar de partner.’

Door Patricia van der Zalm - 8-1-2017, 9:23 (Update 8-1-2017, 9:23)

Dat de meest uitgeputte en paniekerige werknemers hun werk het meest serieus nemen, is volgens Alex Pang een...