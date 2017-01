In het vak gerold

Edwin Jonker is acteur. De tv-kijker zag hem in series als ’Baantjer’ en ’Trauma 24/7’. Hij had rollen in speelfilms en theatervoorstellingen als ’Rent’ en ’The Lion King’. Nu trekt hij langs de theaters met de musical ’A Chorus Line’. Edwin is vader van twee kinderen. Hij woont alleen in Amsterdam. Hier vertelt hij over zijn talenten en centen.

Door Jan Vriend Foto: Dijkstra - 6-1-2017, 8:51 (Update 6-1-2017, 8:51)

Wat wilde je later worden?

„Rechercheur of historicus. Op het VWO had ik een negen op mijn eindlijst voor geschiedenis. Ik was er goed...