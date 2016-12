Yentl en De Boer zijn hot!

Foto Ivo van der Bent Chistine de Boer en Yentl Schieman.

Ze zijn hot. Volle zalen, tv-aandacht en prijzen in de kast. Yentl Schieman en Christine de Boer - samen Yentl en De Boer - maken cabaret op hun eigen manier. Muzikaal, poëtisch, hilarisch. Daar hebben ze de actualiteit niet voor nodig. „Wij kijken liever naar de zachte kant.”

Door Jan Vriend - 31-12-2016, 6:22 (Update 31-12-2016, 6:22)

Ja, hoor, we mogen het best weten. Hun prijswinnende lied ’Ik heb een man gekend’ gaat deels over hun eigen ervaringen met de heren. De tekst gaat over de prinsen op witte paarden, mannen...