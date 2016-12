Biologen verrijken de Nederlandse taal

Tegen het einde van het jaar kijk ik altijd uit naar de nieuwste uitgave van de ’Entomologische tabellen’, een serie boekjes waarmee je bepaalde insectengroepen op kunt naam brengen. Dit keer was het de tiende aflevering, helemaal gewijd aan de Nederlandse breedvoetvliegen en basterdbreedvoetvliegen.

Door Nico van Straalen - 29-12-2016, 14:14 (Update 29-12-2016, 14:20)

Als u nog helemaal nooit van deze dieren gehoord hebt, moet u dat niet raar vinden, want ik had er ook nog nooit van gehoord. Als u ze verwart met bochelvliegen, oogkopvliegen, mineervliegen of dansvliegen dan is dat...