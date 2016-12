Volkswagen Up krijgt ook een GTI-uitvoering

De kogel is door de kerk: er komt toch een Volkswagen Up GTI. Voordat u nou direct naar de showroom rent om er een te bestellen, moeten we wel meteen slecht nieuws melden: de GTI gaat er niet komen voor 2018.

De nieuwe snelle Up gaat gebruikmaken van dezelfde 1.0 liter 3-cilinder TSI als die momenteel al in de Up wordt geleverd. Het blokje krijgt alleen wel een flinke vermogensboost. De 90 pk wordt opgewaardeerd naar 115 pk. Is dat GTI-waardig? Wel als we hem vergelijken met de originele Golf GTI uit 1976. In die auto leverde de atmosferische 1.6 liter 4-cilinder namelijk 110 pk, zij het wel op een lager gewicht. De Up GTI is met zijn rijklaar gewicht van 1020 kilogram namelijk wel 140 kg zwaarder dan de oer-GTI. Toch moet hij een fractie sneller naar 100 km/u kunnen sprinten dan de Golf destijds.



Het mag dan de instap-GTI worden, Volkswagen zorgt er wel voor dat het een échte GTI is. Dat betekent dat hij sportstoelen krijgt met de bekende ruitjesbekleding, een dikker sportstuurwiel en een handgeschakelde 6-bak met relatief korte verzetten. Hij staat vijftien millimeter dichter bij het asfalt en de complete ophanging is aangepast. Standaard zijn 16 inch lichtmetalen wielen.