Kia steekt Picanto in het nieuw

Foto: Kia In plaats van slechts een stukje koplamp of een lijntje op het portier laat Kia nu een complete nieuwe Picanto zien.

De nieuwe generatie Kia Picanto komt eraan. Hoe het model eruit komt te zien, houdt Kia nog tot na de jaarwisseling voor zichzelf. We moeten het nog dan doen met een drietal designschetsen die de Koreaanse autobouwer heeft vrijgegeven.

In plaats van een stukje koplamp of een lijntje op het portier, tekende Kia’s designafdeling direct maar de complete nieuwe Picanto voor ons. Eerder dook de volgende generatie van de compacte Koreaan al op in spionagekostuum. Ook hebben we zijn nieuwe front al...