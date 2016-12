Luuk is het mooiste wat ik mij kan wensen

Foto: Kenneth Stamp

Ze hoeft ook niet lang na te denken op de vraag wat voor haar het mooiste van 2016 is. „Er zijn vele hoogtepunten geweest, maar de geboorte van Luuk op 24 oktober is toch echt het mooiste. Elmer en ik doen met oud op nieuw nooit aan wensen, maar vorig jaar zeiden we tegen elkaar: in 2016 mag het gaan gebeuren! Dat is gelukt.”

Door Marja van Spaandonk - 24-12-2016, 12:34 (Update 24-12-2016, 12:34)

Silvia was met onder meer haar moeder begin maart op een georganiseerde fotoreis in Marrakesh. „Ik was over...