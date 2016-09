Dik 90 en nog één keer terug

Foto Hollandse Hoogte Operatie Market Garden in 1944. Bekijk Fotoserie

In de mess (kantine) van de Amersfoortse Prins Bernhardkazerne is het gevoel tijdens de lunch voor de buitenlandse veteranen duidelijk voelbaar. Hier gebeurt iets unieks. Nederlandse militairen zien de mannen die de bevrijding van ons land begonnen, in het besef dat ze er binnenkort niet meer zullen zijn om hun verhalen te vertellen.

Door Olaf van Joolen - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

De oud-militairen vochten tijdens Market Garden, de grotendeels mislukte operatie die deze week 72 jaar terug een einde aan de Tweede Wereldoorlog had moeten maken. Maar uiteindelijk strandde op...