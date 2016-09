Stop met diëten

Mark Uyl

Vijf goed verkochte boeken, drie wolken van kinderen, een prachthuis in het Utrechtse Bilthoven. Het gaat Asja Tsachigova voor de wind, al is het succes de 42-jarige Tsjetsjeense bepaald niet komen aanwaaien. „Ik ben geboren en getogen in Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië. De oorlog, de honger, eenzijdige maaltijden en een zware bevalling zorgden ervoor dat ik ernstig ziek werd. Artsen konden niets meer voor me doen. Ik zou hooguit nog een week of twee te leven hebben.”

Door Charlotte Snel - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

Achteraf gezien spreekt Asja...