Het waarom van pastapesto

Wouter Klootwijk

Eerste zin van een persbericht over nieuwe saus die pastapesto wordt genoemd ’Italianen weten hoe eenvoudig heerlijk eten kan zijn’. Het waarom, daar gaat het nu even om.

Door Wouter Klootwijk - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

Neem de jonge wetenschap die sociologie wordt genoemd. Je kan er pas honderd jaar in doorleren. Men bestudeert waarom mensen doen wat ze niet laten kunnen. En ben je eenmaal socioloog, dan kun je alle kanten op. Het is op zich geen beroep, een vak als fietsenmaker en je mag er niet mee in...