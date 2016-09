Matthijs Kleyn bundelt columns over Cesar

Foto PR Matthijs Kleyn met Cesar en zijn vriendin Bente.

Hij werd in 2011 bekend als Jakhals Thijs bij ’De Wereld Draait Door’ en door zijn roman ’Vita’ over hulp bij zelfdoding. Hij had een tijdje een filmprogramma bij Veronica en werkt inmiddels als televisiemaker. En hij gelooft zeer beslist dat Elvis Presley níet dood is.

Door Sonja de Jong - 10-9-2016, 9:14 (Update 10-9-2016, 9:14)

Maar de afgelopen twee jaar was Matthijs Kleyn vooral de (aanstaande) vader van Cesar, een jongetje dat volgens de artsen ’waarschijnlijk als mongooltje of anderszins gehandicapt ter wereld zou komen’. En dat nu, dik zestien maanden...