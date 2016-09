OPROEP: vier gemotiveerde én moedeloze werkzoekenden gezocht

Foto: Ronald Bakker Gerjan Apeldoorn.

Baanbrekend solliciteren, onder die titel wil sollicitatiecoach en motivator Gerjan Apeldoorn uit Heiloo komende maanden namens deze krant vier gemotiveerde maar tegelijkertijd moedeloos geworden werkzoekenden intensief begeleiden. Kosteloos.

Apeldoorn laat in dit katern Plus Werken regelmatig van zich horen met zijn vaak onorthodoxe adviezen voor mensen die met hun sollicitaties niet verder komen. Kom uit je comfortzone en durf je nek uit te steken, is zijn boodschap. Maar hij beseft dat dat niet genoeg is als je elke keer je neus stoot. Dan moet er vermoedelijk meer gebeuren, want hoe blijf je gemotiveerd en verwerk je elke afwijzing? Als geen ander is Gerjan Apeldoorn in staat mensen te motiveren en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Empowerment

Hij heeft daarvoor een interessant empowermentprogramma ontwikkeld waarmee hij het land in trekt. Belangrijk daarin is de groepsdynamiek, elkaar sterker maken en vooruit helpen. Daarom wil hij de groep deelnemers veel bij elkaar laten komen. Hij garandeert dat iedereen de training afsluit met tenminste een sollicitiatiegesprek bij een werkgever en als het even kan een baan. Deelname aan de kosteloze training staat open voor mensen die tenminste een jaar werkloos zijn, bereid zijn in het begin wekelijks naar Heiloo te komen en in de krant over hun ervaringen willen vertellen. Aanmelden kan tot 20 september via een e-mail met CV én motivering naar: evenapeldoornmailen@baanbrekendsolliciteren.nl.