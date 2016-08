Met de kop boven het maaiveld

Dat haar boek ’This is where it ends’ op de Bestsellerlijst van de New York Times kwam te staan, veranderde in één klap het leven van Marieke Nijkamp. Ineens was ze een lokale beroemdheid en vochten de uitgevers om de Nederlandse vertaling te mogen uitgeven.Op 6 september komt deze eindelijk uit: ’54 minuten’.

Door Kari van der Ploeg - 29-8-2016, 15:42 (Update 29-8-2016, 15:43)

Het is een literair sprookje. Als onbekende Hengelose schrijft Marieke Nijkamp al sinds haar dertiende boeken. Nooit had ze verwacht bekend te worden met haar boeken, laat staan op...