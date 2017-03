Kleur de lente

Modeste Herwig

Nu de dagen gaan lengen ontluiken alle planten na hun winterslaap. De lentetuin krijgt kleur met vroeg bloeiende vaste planten en bloembollen, ook in een schaduwtuin. houden van de zon, maar een schaduwtuin kan zeker in het voorjaar vol staan met bloeiende planten.

Door Modeste Herwig - 4-3-2017, 7:00 (Update 4-3-2017, 7:00)

Voor een schaduwrijke tuin kies je het best bosplanten, die bloeien vroeg en kunnen in de zomer veel schaduw verdragen. er in het vroege voorjaar nog geen blad aan de bomen zit, komt er nog veel licht op de...