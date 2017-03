Aan de wand

Wat je smaak ook is of hoe je interieur er ook uitziet: er is altijd een behang dat erbij past. Neem de Scandinavische woonstijl, met haar rustige uitstraling nu al enige jaren populair. Perfect om rollen decoratiepapier op aan te passen, met vergrijsde pastellen en eenvoudige vormen. Een grote trend die ook in behang is terug te vinden.

Door Sigrid Stamkot - 4-3-2017, 7:00 (Update 4-3-2017, 7:00)

,,Er is een directe link met modetrends, alleen krijgen de trends voor het interieur altijd een andere invulling”, aldus Ruud Aberson, hoofd van de...