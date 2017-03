Ecopoll

Soms vind ik het leuk om in deze blog een site te bespreken die ik in mijn zoektocht naar een groener bestaan heb ontdekt. Zo’n leuke site is Ecopoll.nl

Door Hanneke van den Berg - 3-3-2017, 7:00 (Update 3-3-2017, 7:00)

Robert en Thea Schuurmans hebben in het Brabantse Geffen niet alleen een bijenteeltmuseum, maar ook hebben ze gemiddeld 200 tot 300 bijenvolken die ingezet worden voor de bestuiving van gewassen en productie van honing. En, wat ik het leukste vind, ze hebben ook nog een hele fijne webshop. Deze gaat in april volledig functioneren. Nu worden er nog de puntjes op de i gezet. Maar de producten bestellen is al mogelijk via e-mail.

Ze hebben er onder meer talloze soorten honing, stuifmeel, koninginnegelei en (via import uit Duitsland) allerlei cosmetica en verzorgingsproducten, de ene nog fijner dan de andere.

Robert Schuurmans kreeg de belangstelling voor de natuur thuis al met de paplepel ingegoten. Eenmaal volwassen ging hij op Marktplaats op zoek naar een paar bijenvolkjes en toevallig had iemand er net een paar minuten eerder een paar opgezet. Hij wilde ook graag dat die bijenvolken bleven bestaan. ,,Ik had bij een bijenvereniging gevraagd of iemand me wilde helpen en dat is ook gebeurd. Na een eerste uitleg heb ik ze nog wel twee jaar lang vijf keer per week gebeld voor informatie, maar toen had ik het wel onder de knie’’, lacht hij.

,,Aanvankelijk verkochten we de honing alleen aan huis en hadden we een kleine ontvangstruimte voor groepen scholieren, bijenverenigingen of families. Inmiddels hebben we een mooi bijenteeltmuseum, die in de vorm van een honingraat is gebouwd. Sommige voorwerpen zijn al uit de 17e en 18e eeuw.’’

De honing, mede en honingsnoepjes maken ze zelf. De cosmetica en verzorgingsproducten komen van het Duitse bedrijf Imkergut. ,,Nu hebben die producten nog Duitstalige etiketten, maar die worden binnenkort vervangen door Nederlandstalige.’’

Hou die site in de gaten. De honing is heerlijk, de lippenbalsem van Imkergut is fantastisch en met de shampoo ruikt mijn haar nu zo lekker!

www.ecopoll.nl