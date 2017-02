Tropisch thuis

Pr Bekijk Fotoserie

Ondanks dat de ananasplant je het meest in warme vakantie sferen zal brengen, zijn andere leden van de Bromelia familie ook zeker tropisch te noemen. De bloemen aan de planten zijn er in onder meer roze, wit, oranje, rood en geel. In aanloop naar Pasen is de gele natuurlijk erg gezellig. Of maak er een heerlijk tropisch feest van door alle kleuren bij elkaar neer te zetten

Bromelia heeft vormen waar je even aan wilt voelen, om te checken of ze toch...