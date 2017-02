Kussen erop

Het kussen op de bank of in de luie stoel dient nog altijd ter ondersteuning van de rug, maar mag evengoed stilistisch verantwoord zijn.

Door Sigrid Stamkot - 25-2-2017, 7:00 (Update 25-2-2017, 7:00)

Zoekend online vinden we ware kunstwerken: handgeschilderd, met hippe print, kunstig dierenhoofd of een grappig citaat.

Het hedendaagse bankkussen is ook allang niet meer vierkant, maar ook rechthoekig, rond of zelfs in de vorm van een emoji. Zo wordt de bank een gezellige verzameling eyecatchers.

„Het interieur is voor veel mensen heel belangrijk: dat moet echt een plek zijn waar...