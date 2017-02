Chocolade, bier en kaas

Foto: Michael van Emde Boas Citroenschil met Alpage Gruyère.

Het Chocoa festival is opgericht om te proberen de verkoop en opbrengst van chocolade wereldwijd iets rechtvaardiger te krijgen. Inmiddels is Chocoa een belangrijke speler geworden. Iedereen die in de chocoladehandel zit, komt naar Amsterdam voor vergaderingen, lezingen en bijeenkomsten. Chocolatiers uit de hele wereld ontmoeten elkaar. Hier wordt gehandeld, worden afspraken gemaakt en de stand van zaken bestudeerd.

Door Felix Wilbrink - 25-2-2017, 7:00 (Update 25-2-2017, 7:00)

Ontwikkelingen? Je kunt het er proeven. Een voorbeeld? De meeste chocolade komt uit Afrika. In Ivoorkust hebben ze echter begrepen dat het geen...