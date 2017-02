’Tommyland’ is Hilfiger-sprookje

EPA

De promenade van Venice Beach, een aantal jaren geleden nog de favoriete hangplek van bendes en drugdealers, was voor zijn laatste show getransformeerd tot ’Tommyland’: de wereld van Tommy Hilfiger. het hield het midden tussen een pretpark en een festival. Aan alles was gedacht, van foodtrucks waar eten verzorgd werd tot het nodige entertainment in de gedaante van vuurkunstenaars en pretparkattracties.

Door Jiska Fischer - 25-2-2017, 7:00 (Update 25-2-2017, 7:00)

’Tommyland’ vormde het decor voor Hilfigers nieuwe lentecollectie, waaronder ook de collectie die hij samen met topmodel Gigi Hadid ontwierp. Geen...