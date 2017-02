Slaapthee

Tja en dan ben je op een leeftijd waarop die vermaledijde overgang begint….Gelukkig heb ik er amper last van, behalve ’s nachts. Ik mag blij zijn als ik vijf uur per nacht slaap, maar meestal is het minder.

Door Hanneke van den Berg - 17-2-2017, 7:00 (Update 17-2-2017, 7:00)

Wat betekent dat ik rond negen uur ’s avonds al moe ben, snel in slaap val en dan midden in de nacht wakker word, waarbij mijn lichaam denkt dat het al tijd is, maar mijn ogen nog geen aanstalten willen maken om open te gaan.

Van alles heb ik al geprobeerd. Ooit kreeg ik tien lichte slaaptabletjes van de huisarts, maar dat vond ik helemaal niets. Die werken hooguit vijf uur, waardoor je toch weer veel te vroeg wakker wordt. Hetzelfde geldt voor de Valeriaantabletjes van Swiss. Prima spul, maar je slaapt er niet een hele nacht mee door.

En dus, want ik schrijf dit niet voor niets in de blog Hanneke Gaat Groen, besloot ik op de natuurlijke toer te gaan en slaapthee eens te proberen. In meerdere varianten. Yogi-thee heeft een lekkere goede nachtrust-thee, die echter niet veel doet. Eentje die wel goed werkt, maar die een uur in de wind stinkt, is valeriaanwortel, te verkrijgen bij diverse thee-websites, waaronder www.theekruiden.nl Dat is niet echt een thee, maar meer een kruid. But well. It does the job.

Eentje die vrij behoorlijk werkt en die ook nog eens lekker is, heet ‘Mooie dromen thee’, te bestellen via www.detheebaron.nl

Ik koop deze thee al een jaar of wat en blijf hem bestellen. Het enige nadeel is dat je er een flinke kop van moet drinken, wil hij zijn werk de hele nacht doen en dan moet je midden in de nacht weer naar de wc…Ik ben nog aan het experimenteren met de sterkte van de thee, om te zien of ik met een kleinere kop thee ook flink wat uren kan maken. The story continues…