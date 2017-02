Linda

Al dertig jaar maak ik coverteksten voor tijdschriften, van Libelle en Viva tot Playboy en Panorama. Is dat moeilijk? Nee.

Door Rob van Vuure - 11-2-2017, 7:00 (Update 11-2-2017, 7:00)

Het is vooral niet moeilijk wanneer het blad goed en scherp is. Bij een goed gemaakt blad dringen de coverteksten zich op. Sterker nog, bladenmaken is soms: eerst een intrigerende covertekst formuleren om er vervolgens een verhaal bij maken. Covertekst: ’Ik heb haar drie jaar gehaat. Dáarom’. Daarna interviewen.Wat voor een blad geldt, geldt ook voor een reportage of een interview. In...