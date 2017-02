Vurige liefde

Een kachel brengt een gezellige sfeer, precies de reden waarom de haard zo populair is, stelt Marc Hoogland, eigenaar van ’t Stokertje, een van Nederlands grootste haardenverkopers.

Door Sigrid Stamkot - 11-2-2017, 7:00 (Update 11-2-2017, 7:00)

„Nederlanders houden van gezelligheid met elkaar, met vrienden, het gezin. Je haalt een stukje buiten naar binnen.” Het is natuurlijk ook ultiem romantisch: in diverse videoclips (denk aan ’Last Christmas’ van Wham!) komt-ie voorbij. „Het is een sfeerpunt waar je omheen gaat zitten om sterke verhalen te vertellen, om tot jezelf te komen.”

Hoewel de haard...