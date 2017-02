Winnaars Vrij geeft weg 4 februari

Dit zijn de winnaars van ’VRIJ geeft weg’ van afgelopen week.

Kaarten Fiets en Wandelbeurs:

Ryanne Smit, Hoorn

Jeannette van der Hulst, Vogelenzang

Jan van Steeg, Voorschoten

Frits van Dijk, Akersloot

Henk Vendel, De Rijp

Richard Jahn, Oostzaan

Hanneke Burgers, Haarlem

A. Geluk, Alkmaar

Gea Onck-Huisman, Schagerbrug

Gepko Bruin, Zaandam

Johan Bootsma, Wormer

Piet Koeman, Haringhuizen

Marjolijn Robben, Alkmaar

Hans Kooistra, Noord Scharwoude

J. van Vliet, Hoofddorp

Ans van Werkhoven, Voorhout

Nico Beentjes, Heemskerk

Trudy Dekker-Hopman, Egmond aan Zee

Eugenie van Orden, Oudkarspel

Jan de Ridder, Krommenie

J.H. Winkler, Leiderdorp

Frans Jonkhoff, Haarlem

Peter Dol, Ursem

Alexander Sijm, Bovenkarspel

C. Pepping, Akersloot

Kaarten voor de film Fly me to the moon:

J. van den Berg-Groot Hulze, Hilversum

Martijn Kappelhof, Velserbroek

Kees van Diepen, Zuid-Schermer

Sandra Verdonschot, Wervershoof

J. Kan, Krommenie