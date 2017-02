Noets brood- en cakemixen

Als ik op internet op zoek ga naar leuke nieuwe producten voor de rubriek Smaakvol in de weekendbijlage Vrij, kom ik soms heel bijzondere dingen tegen. Zoals de brood- en cakemixen van Noets.

Door Hanneke van den Berg - 10-2-2017, 7:00 (Update 10-2-2017, 7:00)

Doorgaans ben ik niet zo van de kant-en-klaar-mixen, maar wat me prettig verraste, is dat er in die mixen alleen maar gezonde ingrediënten zitten. Geen geur-, kleur-, en smaakstoffen, geen e-nummers. Alleen maar herkenbare ingrediënten. En dan heb je direct mijn aandacht. Deze mixen zijn gemaakt op basis van noten, zaden, zemelen en vruchten. Het deeg hoeft niet te rijzen of te worden gekneed. Gewoon water en wat olie erbij, even goed roeren en in de brood- of cakevorm gieten.

Noets is opgezet door Nathalie Urgert en Hans de Jonge. Hans en zij leerden elkaar een jaar of zes geleden kennen. ,,Nathalie at toen al heel gezond en kookte bewust. Ikzelf was destijds een sterotype man, kun je wel zeggen. Blikken en zakjes waren toch ook goed, dacht ik toen. Maar ik ben toch steeds meer met haar mee gaan eten en al gauw vielen me de smaakverschillen op. Zij doet heel veel op gevoel, ik ben meer een theoriemens. Dus ik ging op internet op onderzoek uit en ontdekte hoeveel kunstmatige toevoegingen er vaak in producten zitten. Daar schrok ik van. We besloten onze eigen broodmixen te maken en al gauw vroegen mensen in onze omgeving er ook naar. Zo is het balletje gaan rollen.’’

Inmiddels zijn er bij de webwinkel van Noets niet alleen diverse broodmixen te koop, maar ook cakemixen en muesli. Hans de Jonge: ,,Wij zijn geen veganist, maar hebben er wel voor gezorgd dat de broodmixen te maken zijn zonder eieren of boter. Dus als je dat wil, kun je het brood prima eten zonder deze ingrediënten. Maar als je het wat smeuïger wil maken, kun je er uiteraard gewoon roomboter en eieren aan toevoegen. Zelfs spekjes of gesneden groente kan erbij.’’

Het leukste van deze mixen, ook de cakemixen, is dat het echt basismixen zijn, waar je nog volop mee kunt experimenteren. Maar zelfs gewoon als basisbrood is het heerlijk. Met een likje roomboter, dat dan weer wel (in mijn geval).

